Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Близько 70% поліцейських України або були задіяні, або зараз перебувають на лінії фронту, в цілому у співробітників поліції є низка проблем, які краще не деталізувати, щоб не підігрувати ворогу.

"Є велика проблема, про яку непопулярно говорити. І про зарплату, і про некомплект, і про ризик, який є у кожного поліцейського, – про ті речі, які ми не кажемо журналістам…", – сказав Вигівський журналістам в середу в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи допускає він відтік кадрів із поліції з урахуванням негативної реакції суспільства на події довкола теракту 18 квітня в столиці.

Голова Нацполіції зазначив: "Насправді ситуація дуже складна, люди також виснажені, працюють 24/7. І ця ситуація із патрульними, коли ми залучаємо до інших функцій людей із центрального апарату… – на блок-пости, наприклад".

"Якщо ми будемо про це говорити, то будемо підігрувати росії", – додав Вигівський.

"Ігор Володимирович (глава МВС Ігор Клименко – ІФ-У) на "офреку" сказав, що потрібно, щоб поліцейські максимально проходили через фронт. У нас близько 70% поліцейських вже були задіяні або наразі задіяні на лінії бойового зіткнення", – сказав голова Нацполіції.

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва, яким інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі. Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного.