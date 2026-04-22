11:24 22.04.2026

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки зустрівся з керівництвом українського наступального угруповання, а також з підрозділами на покровському напрямку.

"Працював у штабах підрозділів на Покровському напрямку, де російсько-окупаційні війська тиснуть найвідчутніше. З початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога. Поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога. Прийняв певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Крім того, головнокомандувач відвідав угруповання Сил безпілотних систем, де обговорив низку питань з майором Робертом Бровді. Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає.

"Із генерал-майором Олегом Апостолом обговорили оперативну обстановку, виконання поставлених завдань, плани щодо подальших активних дій", – додав Сирський.

