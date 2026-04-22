ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Парламентська асамблея Ради Європи визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ визнала: релігія дедалі частіше використовується як інструмент пропаганди та гібридної війни!.. Для України було особливо важливо, що в резолюції прямо зафіксовано: порушення свободи релігії чи переконань можуть бути пов’язані зі збройним конфліктом та іноземною окупацією, зокрема в контексті російської агресії проти України", – написала Кравчук у Facebook про резолюцію "Протидія дискримінації за ознакою релігії та захист свободи релігії або переконань у Європі", яку ухвалила ПАРЄ.

За її словами, в пояснювальному меморандумі до резолюції сказано, що політична інструменталізація релігії є серйозним зловживанням свободою релігії або переконань, а в тяжчих випадках це означає перетворення релігійних інституцій на інструменти примусу, виключення та дискримінації.

"Там же прямо зазначено, що ієрархія Московського патріархату Російської православної церкви діяла як провідник державної ідеології, просуваючи концепт "русского мира" та функціонуючи як інструмент державного впливу і пропаганди, зокрема в контексті війни агресії росії проти України", – зазначила Кравчук.

За словами депутатки, у резолюції зафіксовано, що з 2014 року в частинах Донецької та Луганської областей релігійний плюралізм був різко звужений, сотні релігійних громад були закриті або змушені діяти підпільно, а незалежні православні громади, греко-католики, протестанти, мусульманські та єврейські громади зазнавали системних обмежень, примусової перереєстрації та захоплення місць поклоніння. Водночас структури, пов’язані з Московським патріархатом, користувалися преференціями.