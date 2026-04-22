Інтерфакс-Україна
Події
11:12 22.04.2026

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

1 хв читати
В телефоні чоловіка, який скоїв масові вбивства в Києві 18 квітня, є відео, на якому він називає себе генералом російської армії, це свідчить про певні вади цього чоловіка, зазначає голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Ми коли подивилися у нього певні файли в телефоні – він там постійно знімав себе, де він там стріляв. Інколи ходив по під’їзду і називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що в нього були певні вади", – сказав Вигівський журналістам у середу в Києві.

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Теги: #терорист #генерал_рф #голосіївський_район

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:45 19.04.2026
Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

17:44 19.04.2026
Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

17:09 19.04.2026
Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА