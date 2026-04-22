Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

В телефоні чоловіка, який скоїв масові вбивства в Києві 18 квітня, є відео, на якому він називає себе генералом російської армії, це свідчить про певні вади цього чоловіка, зазначає голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Ми коли подивилися у нього певні файли в телефоні – він там постійно знімав себе, де він там стріляв. Інколи ходив по під’їзду і називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що в нього були певні вади", – сказав Вигівський журналістам у середу в Києві.

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.