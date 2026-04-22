Інтерфакс-Україна
Події
11:10 22.04.2026

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю
Фото: https://x.com/Defensagob/

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в рамках свого візиту в Україну провела зустріч із тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України генерал-майором Валерієм Вавринюком під час якої обговорила постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю.

"Дрони відіграють ключову роль у війні в Україні. Тільки цього року прикордонники збили 4000 таких апаратів. Роблес ще раз запевнила (…) Вавринюка у підтримці Іспанії у вигляді постачання обладнання, підготовки кадрів та гуманітарної співпраці", – написала вона у соцмережі Х.

Як повідомлялось у середу, Роблес перебуває з візитом в Україні, під час якого проведе низку зустрічей з офіційними особами.

Теги: #роблес #дпсу #вавринюк

