Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в рамках свого візиту в Україну провела зустріч із тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України генерал-майором Валерієм Вавринюком під час якої обговорила постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю.
"Дрони відіграють ключову роль у війні в Україні. Тільки цього року прикордонники збили 4000 таких апаратів. Роблес ще раз запевнила (…) Вавринюка у підтримці Іспанії у вигляді постачання обладнання, підготовки кадрів та гуманітарної співпраці", – написала вона у соцмережі Х.
Як повідомлялось у середу, Роблес перебуває з візитом в Україні, під час якого проведе низку зустрічей з офіційними особами.