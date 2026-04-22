Інтерфакс-Україна
11:08 22.04.2026

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 21 квітня та в ніч на середу завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим). Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області рф і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім цього, уражено пункт управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області рф та командно-спостережні пункти ворога поблизу Затишного на ТОТ Донеччини та Високого (Бєлгородська обл., рф).

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", – резюмували в Генштабі.

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

08:13 21.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

09:33 20.04.2026
ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

08:32 20.04.2026
ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

08:17 20.04.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

09:37 19.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

