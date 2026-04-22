Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 21 квітня та в ніч на середу завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим). Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області рф і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім цього, уражено пункт управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області рф та командно-спостережні пункти ворога поблизу Затишного на ТОТ Донеччини та Високого (Бєлгородська обл., рф).

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", – резюмували в Генштабі.