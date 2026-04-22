Інтерфакс-Україна
Події
11:04 22.04.2026

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

1 хв читати
Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок середи найскладнішою є ситуація на Сумщині, де знеструмлено значну кількість споживачів через пошкодження енергооб’єктів, повідомила НЕК "Укренерго".

"Також за добу є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Харківщині та в Запорізькій області. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як зазначається, при цьому споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на ранок середи його рівень був на 5,7% нижчим, ніж в цей же час вівторка. Причиною цього "Укренерго" називає ясну погоду на всій території країни, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними приладами з 18:00 до 22:00", – закликає системний оператор.

Як повідомлялося, на середу планових відключень е/е не заплановано.

Теги: #знеструмлення #атаки_рф #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

10:56 21.04.2026
Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

10:42 20.04.2026
Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

Через обстріли залишається без електропостачання частина споживачів шести областей – Міненерго

09:40 20.04.2026
Росіяни атакують цивільні автомобілі на Сумщині, постраждали четверо людей – ОВА

Росіяни атакують цивільні автомобілі на Сумщині, постраждали четверо людей – ОВА

17:30 19.04.2026
Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

18:31 18.04.2026
Три медзаклади Сумщини отримали потужні генератори – ОВА

Три медзаклади Сумщини отримали потужні генератори – ОВА

06:46 18.04.2026
У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА