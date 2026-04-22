Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок середи найскладнішою є ситуація на Сумщині, де знеструмлено значну кількість споживачів через пошкодження енергооб’єктів, повідомила НЕК "Укренерго".

"Також за добу є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Харківщині та в Запорізькій області. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як зазначається, при цьому споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на ранок середи його рівень був на 5,7% нижчим, ніж в цей же час вівторка. Причиною цього "Укренерго" називає ясну погоду на всій території країни, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними приладами з 18:00 до 22:00", – закликає системний оператор.

Як повідомлялося, на середу планових відключень е/е не заплановано.