Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес приїхала в Київ, щоб підтвердити намір країни й надалі долучатися до ініціатив з підтримки України як у гуманітарній сфері, так і в галузі безпеки та оборони.

"Під час свого візиту Роблес проведе низку офіційних зустрічей з представниками влади України, щоб оцінити стан двостороннього співробітництва та підтвердити прихильність нашої країни до забезпечення "справедливого й тривалого миру", а також дотримання норм міжнародного права", – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Іспанії.

Крім того, Роблес візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих солдатів, щоб віддати належну шану їхній стійкості, професіоналізму та відданості справі захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Співпраця та солідарність між націями є надзвичайно важливими для подолання спільних викликів та просування до мирного вирішення конфлікту", – зазначила Роблес.

Зазначається, що під час візиту міністерці оборони Іспанії буде вручений орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Перший робочий день міністра в Києві розпочався з покладання квітів на честь захисників України. Стіна пам’яті на Михайлівській площі стала місцем вшанування тих, хто віддав життя за свою країну", – йдеться у дописі Міноборони Іспанії в Х у середу.