10:57 22.04.2026

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес приїхала в Київ, щоб підтвердити намір країни й надалі долучатися до ініціатив з підтримки України як у гуманітарній сфері, так і в галузі безпеки та оборони.

"Під час свого візиту Роблес проведе низку офіційних зустрічей з представниками влади України, щоб оцінити стан двостороннього співробітництва та підтвердити прихильність нашої країни до забезпечення "справедливого й тривалого миру", а також дотримання норм міжнародного права", – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Іспанії.

Крім того, Роблес візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих солдатів, щоб віддати належну шану їхній стійкості, професіоналізму та відданості справі захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Співпраця та солідарність між націями є надзвичайно важливими для подолання спільних викликів та просування до мирного вирішення конфлікту", – зазначила Роблес.

Зазначається, що під час візиту міністерці оборони Іспанії буде вручений орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Перший робочий день міністра в Києві розпочався з покладання квітів на честь захисників України. Стіна пам’яті на Михайлівській площі стала місцем вшанування тих, хто віддав життя за свою країну", – йдеться у дописі Міноборони Іспанії в Х у середу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 13.04.2026
Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

08:40 21.03.2026
Грем закликав вивести американські літаки з Іспанії через відмову Мадрида підтримати операцію "Епічна лють"

Грем закликав вивести американські літаки з Іспанії через відмову Мадрида підтримати операцію "Епічна лють"

21:30 19.03.2026
Названо компанії України та Іспанії, які уклали угоди у сфері оборонних спроможностей

Названо компанії України та Іспанії, які уклали угоди у сфері оборонних спроможностей

20:22 18.03.2026
Зеленський мав аудієнцію у Короля Іспанії Феліпе VI

Зеленський мав аудієнцію у Короля Іспанії Феліпе VI

16:26 18.03.2026
Іспанія виділяє EUR1 млрд на військову підтримку України у 2026р, переважно через SAFE - Санчес

Іспанія виділяє EUR1 млрд на військову підтримку України у 2026р, переважно через SAFE - Санчес

15:50 18.03.2026
Україна та Іспанія підписали угоди, які дадуть можливість вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС швидше

Україна та Іспанія підписали угоди, які дадуть можливість вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС швидше

14:53 18.03.2026
Зеленський: Українські та іспанські виробники ОПК уклали угоди про співпрацю в галузях ППО, БпЛА та ракетного озброєння

Зеленський: Українські та іспанські виробники ОПК уклали угоди про співпрацю в галузях ППО, БпЛА та ракетного озброєння

14:45 18.03.2026
Зеленський: Українські виробники ОПК підписали угоди з іспанською Sener Aerospace & Defence

Зеленський: Українські виробники ОПК підписали угоди з іспанською Sener Aerospace & Defence

14:19 18.03.2026
Україна та Іспанія підписали низку документів

Україна та Іспанія підписали низку документів

11:28 18.03.2026
Україна та Іспанія підпишуть двосторонні оборонні угоди під час візиту Зеленського - прессекретар

Україна та Іспанія підпишуть двосторонні оборонні угоди під час візиту Зеленського - прессекретар

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

