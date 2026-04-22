В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, з них 150 – від початку 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи. Загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також учасники наради обговорили підтримку зусиль щодо повернення дітей на рівні міжнародних організацій.

"Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати", – зазначив президент.

Він повідомив, що Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі. Українська сторона, зокрема, розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів.