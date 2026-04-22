Інтерфакс-Україна
Події
10:54 22.04.2026

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

1 хв читати
В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, з них 150 – від початку 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи. Загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також учасники наради обговорили підтримку зусиль щодо повернення дітей на рівні міжнародних організацій.

"Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати", – зазначив президент.

Він повідомив, що Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі. Українська сторона, зокрема, розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів.

Теги: #діти #bring_kids_back_ua #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 21.04.2026
"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

13:40 16.04.2026
В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

13:38 15.04.2026
Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

23:21 13.04.2026
Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

17:43 11.04.2026
Сибіга: Туреччина прийняла на відпочинок 63 дитини з різних регіонів України

Сибіга: Туреччина прийняла на відпочинок 63 дитини з різних регіонів України

15:54 11.04.2026
Лубінець: Україна повернула з російського полону сімох незаконно утримуваних цивільних

Лубінець: Україна повернула з російського полону сімох незаконно утримуваних цивільних

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА