Інтерфакс-Україна
Події
10:45 22.04.2026

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

2 хв читати
Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння
Фото: Нацполіція

Національна поліція України задокументувала діяльність злочинної організації "Хімпром", яка причетна до незаконного обігу наркотиків та насильницьких злочинів, структура має корупційну складову, зокрема, серед поліцейських, а також російське коріння.

"Задокументовано злочинну організацію "Хіпром"… Мова про розгалужену схему і систему, яка тривалий час здійснювала кримінальний вплив на Україну і на території країн Європейського союзу", – розказав голова Національної поліції України Іван Вигівський на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, ця структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності – незаконний обіг наркотиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 зі збутом продукції із вмістом синтетичних канабіоїдів.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо російського коріння організації та впливу не тільки на загальнокримінальні злочини, голова Нацполіції зазначив, що в рамках розслідування поліція співпрацює із СБУ та іншими правоохоронними органами.

Він нагадав, що в 2019 році реалізацію по "Хімпрому" проводила СБУ, потім кримінальне провадження стосовно основного фігуранта було виділено в окреме провадження і зараз підслідність визначена за Національною поліцією.

"Щодо коріння РФ – ми це також розглядаємо. Є деякі звукові файли, в ході розслідування ми вже цьому надамо оцінку", – наголосив він.

Також Вигівський звернув увагу на корупційну складову діяльності цієї злочинної організації. "Ви бачите, які це фінансові ресурси… Звісно, тут є корупційна складова як серед правоохоронних органів, в тому числі серед наших співробітників, так і серед інших суб’єктів.

Вигівський уточнив, що йдеться про посадовців і зокрема про депутатів.

На брифінгу було продемонстровано відео, на якому, зокрема, зафіксовані розмови лідера організації, а також погрози на адресу тих посадовців поліції, які займаються документуванням злочинів "Хімпрому".

У рамках десятків кримінальних проваджень поліцейські провели тисячі оперативних заходів та задокументували механізм функціонування злочинної інфраструктури.

На даний час проведено дві масштабні спецоперації на території держави. Наразі вже оголошено підозри учасникам злочинної спільноти, включно з лідером.

За даними Нацполіції, "Хімпром" – це система кримінального впливу на Україну, вибудувана 36-річним громадянином РФ на псевдо Мексиканець. З 2019 року лідер організації перебуває у міжнародному розшуку та, переховуючись за кордоном, продовжував дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків. За попередніми даними, наразі він переховується в Мексиці.

За весь час задокументовано 23 виконавців злочинної організації. Серед вилученого у осіб, причетних до діяльності "Хімпрома" – 15 автомобілів та майже 7 млн грн.

Теги: #нацполіція #хімпром #угруповання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

15:54 20.04.2026
Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

18:59 19.04.2026
Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:45 19.04.2026
Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

17:38 19.04.2026
У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА