Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Національна поліція України задокументувала діяльність злочинної організації "Хімпром", яка причетна до незаконного обігу наркотиків та насильницьких злочинів, структура має корупційну складову, зокрема, серед поліцейських, а також російське коріння.

"Задокументовано злочинну організацію "Хіпром"… Мова про розгалужену схему і систему, яка тривалий час здійснювала кримінальний вплив на Україну і на території країн Європейського союзу", – розказав голова Національної поліції України Іван Вигівський на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, ця структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності – незаконний обіг наркотиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 зі збутом продукції із вмістом синтетичних канабіоїдів.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо російського коріння організації та впливу не тільки на загальнокримінальні злочини, голова Нацполіції зазначив, що в рамках розслідування поліція співпрацює із СБУ та іншими правоохоронними органами.

Він нагадав, що в 2019 році реалізацію по "Хімпрому" проводила СБУ, потім кримінальне провадження стосовно основного фігуранта було виділено в окреме провадження і зараз підслідність визначена за Національною поліцією.

"Щодо коріння РФ – ми це також розглядаємо. Є деякі звукові файли, в ході розслідування ми вже цьому надамо оцінку", – наголосив він.

Також Вигівський звернув увагу на корупційну складову діяльності цієї злочинної організації. "Ви бачите, які це фінансові ресурси… Звісно, тут є корупційна складова як серед правоохоронних органів, в тому числі серед наших співробітників, так і серед інших суб’єктів.

Вигівський уточнив, що йдеться про посадовців і зокрема про депутатів.

На брифінгу було продемонстровано відео, на якому, зокрема, зафіксовані розмови лідера організації, а також погрози на адресу тих посадовців поліції, які займаються документуванням злочинів "Хімпрому".

У рамках десятків кримінальних проваджень поліцейські провели тисячі оперативних заходів та задокументували механізм функціонування злочинної інфраструктури.

На даний час проведено дві масштабні спецоперації на території держави. Наразі вже оголошено підозри учасникам злочинної спільноти, включно з лідером.

За даними Нацполіції, "Хімпром" – це система кримінального впливу на Україну, вибудувана 36-річним громадянином РФ на псевдо Мексиканець. З 2019 року лідер організації перебуває у міжнародному розшуку та, переховуючись за кордоном, продовжував дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків. За попередніми даними, наразі він переховується в Мексиці.

За весь час задокументовано 23 виконавців злочинної організації. Серед вилученого у осіб, причетних до діяльності "Хімпрома" – 15 автомобілів та майже 7 млн грн.