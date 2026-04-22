Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

Україна сподівається, що позиція Болгарії буде сталою з точки зору підтримки Києва на багатьох треках, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено, що позиція Болгарії буде сталою з точки зору підтримки України на багатьох треках: від територіальної цілісності до нашого членства в Європейському Союзі", – сказав міністр.

Як повідомлялось, на дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла коаліція "Прогресивна Болгарія", яку очолює колишній президент Румен Радев. У пресі лунала думка, що Румен Радев демонстрував прихильність до Москви.