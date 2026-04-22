10:38 22.04.2026

СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала убивство одного із офіцерів ССО

Служба безпеки України викрила агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ в Одесі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в рф. У поле зору фсб вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – "Другая Украина". Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам фсб", – йдеться у повідомленні.

В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО. Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної "цілі".

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Отримані розвіддані фсб планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.

СБУ затримала агентку "на гарячому" одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до рф через треті країни. Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб під виглядом "близьких" стосунків.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

10:24 20.04.2026
Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

Наркозалежний мешканець Київщини готував ворожі удари по столичних ТЕЦ – СБУ

10:33 16.04.2026
СБУ затримала таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами

СБУ затримала таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами

10:27 09.04.2026
Наркозалежний із Хмельницького на замовлення РФ готував теракт у місті – СБУ

Наркозалежний із Хмельницького на замовлення РФ готував теракт у місті – СБУ

12:31 08.04.2026
СБУ: завербований ворогом мешканець Донеччини готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України

СБУ: завербований ворогом мешканець Донеччини готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України

16:50 02.04.2026
До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував убивство посадовця Мелітопольської міськради

До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував убивство посадовця Мелітопольської міськради

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

