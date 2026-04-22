СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала убивство одного із офіцерів ССО

Служба безпеки України викрила агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ в Одесі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в рф. У поле зору фсб вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – "Другая Украина". Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам фсб", – йдеться у повідомленні.

В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО. Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної "цілі".

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Отримані розвіддані фсб планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.

СБУ затримала агентку "на гарячому" одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до рф через треті країни. Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб під виглядом "близьких" стосунків.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.