Інтерфакс-Україна
10:17 22.04.2026

Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту
Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна отримала звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Ми всі свої підтвердження, комітменти виконали. Ми все виконали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша штучно створена перепона, угорська, знята. Зараз нам треба спільно піти далі для того, щоб Україна отримала кредит (90 млрд євро від ЄС – ІФ-У). Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту", – сказав міністр.

Міністр нагадав, що є європейська енергетична стратегія до кінця 2027 року.

"Тому виходимо з цієї парадигми". – додав він.

Як повідомлялося, Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", заявив президент України Володимир Зеленський 21 квітня.

Теги: #нафтопровід_дружба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 22.04.2026
У Словаччині очікують відновлення поставок нафти "Дружбою" в четвер

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

17:54 19.04.2026
Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

15:12 16.04.2026
Словаччина не підтримуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ без відновлення роботи "Дружби" – МЗС

14:29 14.04.2026
Нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня – Зеленський

11:36 10.04.2026
Україна закінчить ремонт нафтопроводу "Дружба" навесні – Зеленський

12:50 18.03.2026
Словаччина хоче перевірити ситуацію з нафтопроводом "Дружба" безпосередньо в Україні

10:14 15.03.2026
Зеленський: Відновлення "Дружби" не відрізняється від зняття санкцій з РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

