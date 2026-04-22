Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна отримала звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Ми всі свої підтвердження, комітменти виконали. Ми все виконали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша штучно створена перепона, угорська, знята. Зараз нам треба спільно піти далі для того, щоб Україна отримала кредит (90 млрд євро від ЄС – ІФ-У). Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту", – сказав міністр.

Міністр нагадав, що є європейська енергетична стратегія до кінця 2027 року.

"Тому виходимо з цієї парадигми". – додав він.

Як повідомлялося, Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", заявив президент України Володимир Зеленський 21 квітня.