10:12 22.04.2026

Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вже мав текстову комунікацію з Анітою Орбан, яка стане новою главою МЗС Угорщини.

"У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан. Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому. Ми готові обговорювати весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно, розумно, виходячи з європейських стандартів", – сказав він на зустрічі з журналістами.

Сибіга наголосив, що Україна готова продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів і задля європейського спільного майбутнього.

"Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям", – додав міністр.

Раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав імена семи з 16 міністрів, які працюватимуть у його уряді.

Зокрема, Мадяр підтвердив призначення Аніти Орбан, експертки з енергетики та колишньої керівниці Vodafone, на посаду міністра закордонних справ. Аніта Орбан, яка не має родинних зв’язків із колишнім прем’єр-міністром Віктором Орбаном, розірвала стосунки з правлячою партією "Фідес" після того, як та прийшла до влади у 2010 році, частково через занепокоєння політикою Орбана, яка ґрунтувалася на імпорті російських енергоносіїв.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

10:05 22.04.2026
Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

13:48 21.04.2026
Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

14:02 18.04.2026
Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

11:36 18.04.2026
Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

11:07 18.04.2026
Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

