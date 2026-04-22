Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

Фото: pexels

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вже мав текстову комунікацію з Анітою Орбан, яка стане новою главою МЗС Угорщини.

"У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан. Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому. Ми готові обговорювати весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно, розумно, виходячи з європейських стандартів", – сказав він на зустрічі з журналістами.

Сибіга наголосив, що Україна готова продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів і задля європейського спільного майбутнього.

"Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям", – додав міністр.

Раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав імена семи з 16 міністрів, які працюватимуть у його уряді.

Зокрема, Мадяр підтвердив призначення Аніти Орбан, експертки з енергетики та колишньої керівниці Vodafone, на посаду міністра закордонних справ. Аніта Орбан, яка не має родинних зв’язків із колишнім прем’єр-міністром Віктором Орбаном, розірвала стосунки з правлячою партією "Фідес" після того, як та прийшла до влади у 2010 році, частково через занепокоєння політикою Орбана, яка ґрунтувалася на імпорті російських енергоносіїв.