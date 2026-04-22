Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Київ виступає за проведення зустрічі лідерів України та РФ і звернувся до певних столиць, не тільки Анкари, щодо організації зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

За його словами, українська сторона виступає за зустріч, аби "отримати нову дипломатичну динаміку".

"Ми попросили про це турків, і ми попросили ще певні столиці. До Туреччини ми адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", – заявив Сибіга.

17 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю Сибіга наголосив, що Україна покладаться "на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів.

"Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента", – заявив Сибіга.