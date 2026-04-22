10:10 22.04.2026

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Київ виступає за проведення зустрічі лідерів України та РФ і звернувся до певних столиць, не тільки Анкари, щодо організації зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

За його словами, українська сторона виступає за зустріч, аби "отримати нову дипломатичну динаміку".

"Ми попросили про це турків, і ми попросили ще певні столиці. До Туреччини ми адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", – заявив Сибіга.

17 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю Сибіга наголосив, що Україна покладаться "на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів.

"Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента", – заявив Сибіга.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 21.04.2026
Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

21:13 21.04.2026
Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

20:45 21.04.2026
Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:30 21.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

17:31 21.04.2026
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

