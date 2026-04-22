Інтерфакс-Україна
Події
10:07 22.04.2026

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік, зокрема вдалося мінімізувати перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що нашу ситуацію тепер можна охарактеризувати наступним чином. Тримаємо лінію. Дійсно, позиція на полі бою, найсильніша чи найміцніша за останній рік. Дійсно найміцніша. Ми мінімізували перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів", – сказав Сибіга.

За словами міністра, тепер перевага в людській силі не є визначальною на полі бою завдяки досягненням українського війська.

"(...) і насправді це теж фактор, який багато що визначатиме далі. Для нас ситуація на полі бою – це про зміцнення переговорних позицій. Так само, до речі, і кредит. І ми подаємо нашим партнерам, що якщо ми хочемо наближати мир, справедливий мир, то треба передусім зміцнювати нашу переговорну позицію", – пояснив глава МЗС.

Другим важливим елементом він назвав "закриття неба" і наголосив, що Україна може збивати до 90% повітряних цілей, і "це наша нова геополітична сила".

Третій елемент поточної ситуації – це асиметричні дії проти ворога, додав Сибіга. "Асиметрія в мисленні, асиметрія вибудовування тактик, розвитку технологій", – сказав міністр.

"І теж запевняю вас, коли приймають якісь інші рішення, ми чітко володіємо цифрами і арифметикою російською…", – запевнив Сибіга.

Теги: #зсу #фронт #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 22.04.2026
Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

10:12 22.04.2026
Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

10:05 22.04.2026
Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

00:45 22.04.2026
На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

13:48 21.04.2026
Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

12:36 21.04.2026
У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

17:05 20.04.2026
Міністр оборони: У ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для оптоволоконних дронів

16:25 20.04.2026
7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА