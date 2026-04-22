Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік, зокрема вдалося мінімізувати перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що нашу ситуацію тепер можна охарактеризувати наступним чином. Тримаємо лінію. Дійсно, позиція на полі бою, найсильніша чи найміцніша за останній рік. Дійсно найміцніша. Ми мінімізували перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів", – сказав Сибіга.

За словами міністра, тепер перевага в людській силі не є визначальною на полі бою завдяки досягненням українського війська.

"(...) і насправді це теж фактор, який багато що визначатиме далі. Для нас ситуація на полі бою – це про зміцнення переговорних позицій. Так само, до речі, і кредит. І ми подаємо нашим партнерам, що якщо ми хочемо наближати мир, справедливий мир, то треба передусім зміцнювати нашу переговорну позицію", – пояснив глава МЗС.

Другим важливим елементом він назвав "закриття неба" і наголосив, що Україна може збивати до 90% повітряних цілей, і "це наша нова геополітична сила".

Третій елемент поточної ситуації – це асиметричні дії проти ворога, додав Сибіга. "Асиметрія в мисленні, асиметрія вибудовування тактик, розвитку технологій", – сказав міністр.

"І теж запевняю вас, коли приймають якісь інші рішення, ми чітко володіємо цифрами і арифметикою російською…", – запевнив Сибіга.