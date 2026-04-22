Інтерфакс-Україна
10:05 22.04.2026

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фото: МЗС України

Україна сподівається на прийняття розширеного 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Ми вважаємо, що вже мало того, що санкції мають бути прийняті, а вони ще мають бути розширеним пакетом… Минуло доволі (багато – ІФ-У) часу після 24 лютого. Розширилося у нас розуміння і необхідність заганяти росіян, їхню промисловість, тіньовий флот, послуги морські", – сказав міністр.

Він зазначив, що Україна має "обнадійливі сигнали, що 20-й пакет відбудеться".

"Тому ми сподіваємося, – і я це теж у своєму виступі на Раді ЄС зазначив – на розширений 20-й пакет", – наголосив Сибіга.

21 квітня висока представниця ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яка виступила на пресконференції після засідання Ради у закордонних справах у Люксембурзі, заявила, що Європейський Союз повинен швидко рухатися у напрямку прийняття 20-го пакета санкцій проти Росії та розпочати роботу над наступним пакетом.

