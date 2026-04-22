Одна людина загинула, 20 людей постраждали через обстріли на Харківщині – ОВА

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по обласному центру та 22 населених пунктах області, є загиблий та постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Золочів постраждали 58-річний чоловік і 35-річна жінка; у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 28 і 40 років; у м. Богодухів постраждали жінки 46, 83, 18, 33, 66 років і чоловіки 74, 55 років; у с. Лозова Богодухівської громади зазнали травм 38-річна і 78-річна жінки; у с. Семенів Яр Богодухівської громади постраждали 42, 64, 40 років, 54-річний чоловік і двоє 2-річних дівчаток; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади загинув 56-річний чоловік, зазнав поранень 69-річний чоловік’, – написав Синєгубов у телеграм-каналі.