Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відповіла російському пропагандисту Владіміру Соловйову на відверті образи, зазначивши, що в неї нема господарів, наказам котрих вона підкоряється, натомість, нею керують лише інтереси країни.

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу", – написала вона у соцмережі Х у середу.

Нагадаємо, кремлівський пропагандист Соловйов образливо висловився, зокрема італійською мовою, на адресу Мелоні: "Ганьба людства, сертифікована ідіотка, тварина, шльондра Мелоні, фашистський непотріб, зрада – це її друге ім'я".

Як повідомлялось, віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив у вівторок, що викликав російського посла.

"Я викликав до Міністерства закордонних справ російського посла Парамонова, щоб висловити офіційний протест у зв'язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні на адресу прем'єр-міністра Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність та підтримку", – написав Таяні в соцмережі Х.