Інтерфакс-Україна
08:58 22.04.2026

Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відповіла російському пропагандисту Владіміру Соловйову на відверті образи, зазначивши, що в неї нема господарів, наказам котрих вона підкоряється, натомість, нею керують лише інтереси країни.

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу", – написала вона у соцмережі Х у середу.

Нагадаємо, кремлівський пропагандист Соловйов образливо висловився, зокрема італійською мовою, на адресу Мелоні: "Ганьба людства, сертифікована ідіотка, тварина, шльондра Мелоні, фашистський непотріб, зрада – це її друге ім'я".

Як повідомлялось, віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив у вівторок, що викликав російського посла.

"Я викликав до Міністерства закордонних справ російського посла Парамонова, щоб висловити офіційний протест у зв'язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні на адресу прем'єр-міністра Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність та підтримку", – написав Таяні в соцмережі Х.

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

21:30 21.04.2026
РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

19:57 21.04.2026
Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

19:28 21.04.2026
МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

00:24 16.04.2026
Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

21:15 15.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

19:16 15.04.2026
Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

