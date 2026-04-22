Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей і одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали шестеро людей і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Борозенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Крупиця, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Олешки, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Українка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.