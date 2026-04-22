ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили
Сили оборони ліквідували 189 зі 215 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.
Загалом в ніч на 22 квітня (з 18:00 21 квітня) противник атакував 215 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 140 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Між тим, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА, додали в повітряному командуванні.