Інтерфакс-Україна
Події
08:26 22.04.2026

ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

1 хв читати
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили
Фото: НГУ

Сили оборони ліквідували 189 зі 215 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 22 квітня (з 18:00 21 квітня) противник атакував 215 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 140 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА, додали в повітряному командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА