УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

Усі обласні організації Українського Червоного Хреста (УЧХ) інтегровані до Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ), повідомив генеральний директор організації Максим Доценко.

"За цей рік роль Українського Червоного Хреста у системі цивільного захисту дійсно якісно змінилася. Минулого року Український Червоний Хрест входив до Єдиної державної системи цивільного захисту в 9 областях. Сьогодні усі обласні організації Українського Червоного Хреста стали частиною ЄДСЦЗ", – сказав Доценко під час другого національного форуму "Гуманітарна архітектура та розвиток цивільного захисту в Україні" у вівторок.

За його словами, якщо раніше УЧХ частіше сприймали як гуманітарного партнера, то сьогодні Український Червоний Хрест є частиною практичної системи реагування й не лише підтримує реагування, а й бере участь у формуванні підходів, координації, підсиленні спроможності громад і взаємодії з державними органами.

Учасники форуму зосередили увагу на розвитку системи цивільного захисту та використанні потенціалу гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого населення. Окремо обговорювали роль громад та їхню готовність до надзвичайних ситуацій.

Форум об'єднав представників органів державної влади, іноземних дипломатичних установ, Європейського Союзу, міжнародних і національних гуманітарних організацій, партнерів по Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, органів місцевого самоврядування та експертного середовища.

Захід організований Українським Червоним Хрестом спільно з ДСНС України та DG ECHO за підтримки Британського, Норвезького, Австрійського та Німецького Червоних Хрестів.