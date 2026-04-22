У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

Правоохоронці затримали киянина, який стріляв у бік пішохода в Дарницькому районі Києва, унаслідок чого пішохід отримав поранення, а стрілку загрожує до семи років ув'язнення, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали правопорушника та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.