Інтерфакс-Україна
Події
08:13 22.04.2026

У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

1 хв читати
Правоохоронці затримали киянина, який стріляв у бік пішохода в Дарницькому районі Києва, унаслідок чого пішохід отримав поранення, а стрілку загрожує до семи років ув'язнення, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали правопорушника та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Теги: #київ #затримання #стрілок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

12:52 21.04.2026
Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

19:11 20.04.2026
Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

12:13 20.04.2026
У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА