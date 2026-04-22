08:06 22.04.2026

Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Російські війська в ніч на середу атакували безпілотниками залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста, машиніста госпіталізували, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні вночі ворожим БПЛА на станції Запоріжжя-Ліве атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Смертельно травмовано помічника машиніста", – написав він у Телеграм.

Між тим, самого машиніста госпіталізовано до лікарні.

Також під ворожий удар потрапила залізнична інфраструктура та об'єкти портових операторів Одеси.

Як повідомлялося, російська армія знову масовано атакували Одесу безпілотниками, зокрема, по портовій інфраструктурі, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

 

Теги: #укрзалізниця #атака #жертва

