Інтерфакс-Україна
Події
07:41 22.04.2026

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Правоохоронці зафіксували 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини протягом минулої доби, повідомила пресслужба Національної поліції.

Так, впродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Зокрема, в Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.

У Глухівській громаді поранено 19-річну дівчину та 52-річного чоловіка. Пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.

У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 22.04.2026
Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

