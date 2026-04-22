Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Правоохоронці зафіксували 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини протягом минулої доби, повідомила пресслужба Національної поліції.

Так, впродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Зокрема, в Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.

У Глухівській громаді поранено 19-річну дівчину та 52-річного чоловіка. Пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.

У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.