Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру, є пошкодження

Російська армія знову масовано атакувала Одесу безпілотниками, зокрема, по портовій інфраструктурі, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об'єктів. Між тим, обійшлося без постраждалих.

За словами глави ОВА, займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків.