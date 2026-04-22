Інтерфакс-Україна
Події
07:37 22.04.2026

Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру, є пошкодження

Російська армія знову масовано атакувала Одесу безпілотниками, зокрема, по портовій інфраструктурі, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об'єктів. Між тим, обійшлося без постраждалих.

За словами глави ОВА, займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків.

 

