Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, один танк, 38 артсистем, сім бронемашин, 1026 БПЛА, а також 162 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб, танків – 11 885 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од, артилерійських систем – 40 516 (+38) од, РСЗВ – 1 749 (+0) од, засоби ППО – 1 350 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162) од, спеціальна техніка – 4 132 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.