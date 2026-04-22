Інтерфакс-Україна
Події
07:27 22.04.2026

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, один танк, 38 артсистем, сім бронемашин, 1026 БПЛА, а також 162 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб, танків – 11 885 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од, артилерійських систем – 40 516 (+38) од, РСЗВ – 1 749 (+0) од, засоби ППО – 1 350 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162) од, спеціальна техніка – 4 132 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

08:17 20.04.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

08:24 19.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

07:05 19.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

13:26 18.04.2026
Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

08:57 18.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

11:33 17.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

07:54 17.04.2026
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

ОСТАННЄ

Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей і одна загинула

ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру, є пошкодження

22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

