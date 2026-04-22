22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 квітня відзначають Всесвітній день Матері-Землі, Всесвітній день селфі Землі, Міжнародний день секретаря.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Теодора Сикеота. День Луки.

Всесвітній день Матері-Землі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 278.

Земля - це спільний дім для всього людства, у якому створені дивовижні умови, що дозволяють людям отримувати радість та насолоду від життя. У той самий час ставлення людини до Землі, як до свого помешкання, є лише споживацьким. Не всі усвідомлюють той факт, наскільки сильно кожен з нас впливає на стан планети. Питання тільки в тому, яким є цей вплив: позитивним чи негативним? Ця дата дозволяє кожному поставити собі це питання, а також задуматися над тим, що хорошого я можу зробити для свого дому.

Всесвітній день селфі Землі

Всесвітній день селфі Землі – це щорічна подія, яка відзначає красу та різноманітність нашої планети. День відзначається 22 квітня, пов’язаний з Днем Землі. Вперше його відзначили в 2014 році NASA, яке заохочувало людей у всьому світі робити селфі на фоні місцевої природи та ділитися фото у соціальних мережах, використовуючи хештег #GlobalSelfie. Це свято доповнює низку міжнародних та всесвітніх екологічних та природозахисних подій протягом року.

Метою Всесвітнього дня селфі Землі є підвищення обізнаності про екологічні проблеми та заохочення людей до дій для захисту нашої планети. Поширюючи свої селфі з навколишньою природою, люди демонструють свою підтримку щодо збереження довкілля та демонструють, що ми всі пов’язані через наш спільний дім на Землі.

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день секретаря – професійне свято, що святкують щороку в середу останнього повного квітневого тижня. Ця дата не є офіційною, проте відзначається не тільки секретарями, але й всіма офісними працівниками. До них відносяться секретарі-референти, офіс-менеджери, асистенти керівників, стенографісти, діловоди та працівники інших професій, без яких не обходиться робота офісу.

Народилися в цей день:

260 років від дня народження Жермени де Сталь (повне - Анна-Луїза Жермена Неккер, баронеса де Сталь-Гольштейн) (1766-1817), французької письменниці, публіцистки, теоретикині літератури, історикині;

140 років від дня народження Євгена Яковича Сагайдачного (1886-1961), українського художника, скульптора, театрального декоратора, етнографа, колекціонера, педагога;

135 років від дня народження Павлини Йосипівни Цвілик (1891-1964), української майстрині художньої кераміки;

130 років від дня народження Івана Івановича Кедрина (Кедрина-Рудницького) (справж. - Рудницький) (1896-1995), українського журналіста, публіциста, політичного діяча (США);

120 років від дня народження Василя Яковича Баска (Басок) (1906-1940), українського поета, перекладача, журналіста, громадського діяча, жертви сталінського терору. Дату народження подано за книжкою "...З порога смерті...: письменники України - жертви сталінських репресій" (Київ, 1991), інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 25.04.1906 р.

Ще цього дня:

1918 - Під командуванням Петра Болбочана Кримська група Армії УНР захопила Джанкой та вирушила до Сімферополя, виконуючи таємний наказ уряду УНР;

1922 - У Чехословаччині, в місті Подєбради, була заснована Українська господарська академія, яка згодом стала Технічно-господарським інститутом;

1965 - У Києві було ухвалено рішення про створення радіостанції "Промінь";

1969 - У Г’юстоні була успішно проведена перша трансплантація людського ока;

1970 - У США відбулося перше святкування Дня Землі;

2004 - У КНДР сталася велика катастрофа: зіткнулися два поїзди, один із яких перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок аварії загинуло близько 3000 осіб, а вокзал був повністю зруйнований.

Церковне свято

День пам’яті преподобного Теодора Секіота

Він був видатним християнським святим, чия діяльність пов’язана з монастирським життям та духовними подвигами. Його пам’ять вшановується в православній церкві 22 квітня.

Теодор Секіот народився в VII столітті в Антіохії (сучасна Сирія). Спочатку він був мирянином і жив звичайним життям. Однак, усвідомивши своє покликання, він вирішив присвятити себе Богові, вступивши до монастиря. У монастирі Теодор відзначався суворою аскезою, великим духовним подвигом та глибокою вірою.

Однією з основних рис його життя була аскетична практика, спрямована на очищення душі через покаяння, молитви і добрі справи. Теодор активно проповідував про важливість духовної боротьби та необхідність серйозного ставлення до релігійних обов’язків.

Святий Теодор Секіот також відомий своєю допомогою ближнім і сприянням розвитку духовного життя серед християн. Його святість і мудрість стали прикладом для багатьох.

День Луки

Православне та народне свято День Луки відзначається 22 квітня.

Апостол Лука був лікарем, проводив проповіді про Царство Небесне та брав участь у другій подорожі Павла. Лука є автором одного з Євангелій та іконописцем. Йому приписують створення першої ікони Пресвятої Богородиці. Вважається покровителем медиків та живописців. Прийняв мученицьку смерть через повішення в грецькому місті Фіви. Сталося це, коли йому було 84 роки.

Віряни вшановують пам’ять святого на службі в церкві. У цей день не можна грішити, сперечатися зі священнослужителями та лихословити.

За народною традицією в цей день висаджують цибулю, яка вважається цілющою. Її додавали практично до всіх страв та використовували у створенні багатьох ліків. У селян у цей час закінчувалися цибульні запаси. У день Луки обов’язково з’їдати трохи цибулі, щоб не захворіти.

Іменини:

Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Остап, Платон, Федір.

З прикмет цього дня:

Цей день здавна вважається вдалим для посадки цибулі. Наші пращури цього дня виганяли худобу пастися в поле. Вірили, що трава стає цілющою для коней і корів. У лісах збирали дику черемшу і лікарські трави.

22 квітня не можна лінуватися, відкладати важливі справи, переїдати і класти на тарілку більше, ніж можете з'їсти. Дуже нещасливою прикметою вважається смітити, особливо на природі – можна накликати велику біду.

