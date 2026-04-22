05:36 22.04.2026

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

Російські війська в ніч на середу здійснили атаку по транспортній інфраструктурі Запорізької області, внаслідок чого постраждала одна людина та ще одна загинула, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", – написав він у Телеграм.

Згідно даних Федорова, атаку різними видами зброї окупанти почали близько першої ночі. А вже станом на ранок середи глава ОВА повідомив про жертву і постраждалого.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/38658

Теги: #запорізька #атака #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 21.04.2026
Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

20:59 21.04.2026
Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

08:47 21.04.2026
У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

08:39 21.04.2026
За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

08:31 21.04.2026
15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

07:34 20.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих

08:47 18.04.2026
ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

07:28 18.04.2026
За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

ОСТАННЄ

Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

Правоохоронці відкрили кілька проваджень після нападу на поліцейських на Дніпропетровщині

Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

"Sense Bank" заявив про тимчасову зупинку платежів в ніч на середу

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

