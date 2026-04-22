Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

Російські війська в ніч на середу здійснили атаку по транспортній інфраструктурі Запорізької області, внаслідок чого постраждала одна людина та ще одна загинула, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", – написав він у Телеграм.

Згідно даних Федорова, атаку різними видами зброї окупанти почали близько першої ночі. А вже станом на ранок середи глава ОВА повідомив про жертву і постраждалого.

