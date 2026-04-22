Інтерфакс-Україна
Події
04:34 22.04.2026

Правоохоронці відкрили кілька проваджень після нападу на поліцейських на Дніпропетровщині

1 хв читати

Правоохоронці повідомили про відкриття кількох кримінальних проваджень після нападу на поліцейських у Дніпропетровській області, внаслідок якого ті постраждали, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент відбувся вранці в Синельниківському районі. Унаслідок вибуху гранати поранення дістали п'ятеро поліцейських. Усіх постраждалих було госпіталізовано з осколковими травмами різного ступеня тяжкості.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Кваліфікація справи включає посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 348 КК України), замах на умисне вбивство двох і більше осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 п. 1 КК України), а також незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили ще одну гранату.

Під час огляду місця події фахівці виявили та вилучили фрагменти вибухового пристрою та запал. Наразі вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру.

Джерело: https://t.me/gunpvdp/29970

Теги: #поліцейські #напад #дніпропетровська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА