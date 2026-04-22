Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підтримку його країною Лівану в його зусиллях щодо реагування на гуманітарну кризу.

"Ви знаєте, що ми поруч з вами, шановний прем'єр-міністре nawafsalam. Франція підтримує Ліван у його зусиллях щодо реагування на гуманітарну кризу та потреби переміщеного населення", – написав він у соцмережі Х.

За словами Макрона, Франція доставила 60 тонн гуманітарної допомоги. Через кілька днів буде доставлено ще майже 10 тонн поставок через встановлений євро-арабський міст.

"Ми також беремо на себе ініціативу, щоб заохотити UNIFIL збільшити свою підтримку гуманітарних операцій на півдні країни", – пише французький лідер.

Макрон зазначив, що пріоритетом є спільна робота над зміцненням перемир'я, яке залишається крихким.

Він наголосив, що тривала стабілізація Лівану та регіону вимагатиме політичної угоди між Ізраїлем та Ліваном, яка гарантуватиме безпеку обох країн, поважатиме територіальну цілісність Лівану та закладе основу для нормалізації їхніх відносин.

"Це означає, що "Хезболла", яка зробила серйозну стратегічну помилку, втягнувши Ліван у війну, яку вона не обрала, повинна припинити атакувати Ізраїль та намагатися узурпувати прерогативи держави", – пояснив Макрон.

Він додав, що це також передбачає виведення Ізраїлю з ліванської території, роззброєння "Хезболли" ліванцями за підтримки міжнародної спільноти та відбудову країни, щоб забезпечити повернення переміщених осіб.

"Франція завжди підтримувала Ліван у критичні моменти його історії і продовжуватиме це робити", – підсумував Макрон.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2046684890133852208