Інтерфакс-Україна
Події
01:45 22.04.2026

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

1 хв читати

Україна відновить постачання нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня, оскільки Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, передає агентство Reuters.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра (в середу, 22 квітня – ІФ-У) об обідній перерві. MOL вже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини", – цитує агентство слова власного джерела, яке додало, що угорська нафтова компанія MOL подала першу заявку на транзит.

Як повідомлялося, українська сторона очікує розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що в середу буде ухвалено позитивне рішення стосовно надання України кредиту в розмірі EUR90 млрд.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-restart-oil-flows-via-druzhba-wednesday-afternoon-source-says-2026-04-21/

Теги: #нафта #дружба #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

19:11 20.04.2026
Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

10:19 19.04.2026
Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

11:59 18.04.2026
В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

18:53 17.04.2026
Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

08:45 17.04.2026
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується на рівні $98,15 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА