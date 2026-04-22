Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

Україна відновить постачання нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня, оскільки Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, передає агентство Reuters.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра (в середу, 22 квітня – ІФ-У) об обідній перерві. MOL вже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини", – цитує агентство слова власного джерела, яке додало, що угорська нафтова компанія MOL подала першу заявку на транзит.

Як повідомлялося, українська сторона очікує розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що в середу буде ухвалено позитивне рішення стосовно надання України кредиту в розмірі EUR90 млрд.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-restart-oil-flows-via-druzhba-wednesday-afternoon-source-says-2026-04-21/