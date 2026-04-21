Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

Нас попросили відкласти наш наступ на Іран до того часу, коли їхні лідери та представники зможуть висунути узгоджену пропозицію, заявив президент США Дональд Трамп.

"З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що цілком несподівано, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити вогонь в Ірані доти, доки їхні лідери та представники не зможуть запропонувати єдину пропозицію", – йдеться в заяві Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що наказав американським військовим продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими та боєздатними. "Тому я продовжуватиму припинення вогню доти, доки їхня пропозиція не буде подана, а обговорення не завершаться тим чи іншим чином", – наголосив він.

