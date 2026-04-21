Інтерфакс-Україна
Події
23:28 21.04.2026

Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

1 хв читати

Нас попросили відкласти наш наступ на Іран до того часу, коли їхні лідери та представники зможуть висунути узгоджену пропозицію, заявив президент США Дональд Трамп.

"З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що цілком несподівано, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити вогонь в Ірані доти, доки їхні лідери та представники не зможуть запропонувати єдину пропозицію", – йдеться в заяві Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що наказав американським військовим продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими та боєздатними. "Тому я продовжуватиму припинення вогню доти, доки їхня пропозиція не буде подана, а обговорення не завершаться тим чи іншим чином", – наголосив він.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116444507618729432

Теги: #трамп #іран #сша #наступ #відкладення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 21.04.2026
Поїздку Венса в Пакистан для проведення другого раунду переговорів з Іраном відкладено

20:43 21.04.2026
Ворш не має наміру ставати маріонеткою Трампа, обіцяє діяти незалежно на посаді голови ФРС

20:14 21.04.2026
Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

18:13 21.04.2026
Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

13:46 21.04.2026
США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

04:37 21.04.2026
Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

ОСТАННЄ

Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

"Sense Bank" заявив про тимчасову зупинку платежів в ніч на середу

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

