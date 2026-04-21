Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає справедливим заяву Високого представника Європейського союзу Кайї Каллас щодо готовності ЄС заборонити російським бойовикам в'їжджати в Європу та закликав всі держави-члени ЄС теж до цього кроку.

"Я вітаю чіткий сигнал мого колеги @kajakallas щодо готовності ЄС запровадити заборону на в'їзд для російських бойовиків. Це своєчасний і бажаний крок, який покаже кожному росіянину, що, підписуючи контракт на ведення злочинної агресії проти України, він також підписує заборону на в'їзд до Європи", – написав міністр у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що "це справедливо".

"Ви ведете війну, щоб завдати шкоди Європі та європейським державам – ви не маєте права туди подорожувати. Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей критично важливий захід", – резюмував Сибіга.

Каллас раніше заявила про пропозиції щодо обмеження в'їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу до червневого засідання Європейської Ради.

Також вона зазначила про продовження відбиття намагань Москви дестабілізувати ситуацію. За її словами, 21 квітня міністри ЄС схвалили додаткові санкції проти тих, хто стоїть за дезінформаційними кампаніями в Європейському Союзі. Також вони розширили заходи проти тих, хто дестабілізує Молдову.

"Поки Росія бомбардує музеї, руйнує церкви та прагне стерти українську культуру, їй не повинно бути дозволено виставляти свою власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале є морально неправильним, і ЄС також має намір скоротити її фінансування", – наголосила Каллас.