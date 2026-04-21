Інтерфакс-Україна
Події
22:36 21.04.2026

Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

Російські війська атакували дронами агропідприємство в Чернігівській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні пообіді у Новгород-Сіверському районі зафіксовано влучання БпЛА. Пошкоджено сільгосптехніку та будівлі", – ідеться у повідомленні.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу, проте пожежі оперативно ліквідували. Працювали 23 вогнеборці та шість одиниць техніки.

Постраждалих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/1403637985137420?ref=embed_post

Теги: #агропідприємство #чернігівська #атака

08:47 21.04.2026
У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

08:39 21.04.2026
За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

08:31 21.04.2026
15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

07:40 21.04.2026
Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

06:46 18.04.2026
У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

01:55 13.04.2026
РФ знову б'є по енергетиці: на Чернігівщині знеструмлено понад 12 тис. абонентів

05:22 06.04.2026
Понад 10 тисяч абонентів знеструмлено через пошкодження ворогом енергооб'єкта – Чернігівобленерго

23:52 29.03.2026
Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові

16:43 15.03.2026
БпЛА влучив поблизу блокпоста біля Чернігова, є загиблий, п'ятьох військових поранено – МВА

