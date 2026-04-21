Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

Російські війська атакували дронами агропідприємство в Чернігівській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні пообіді у Новгород-Сіверському районі зафіксовано влучання БпЛА. Пошкоджено сільгосптехніку та будівлі", – ідеться у повідомленні.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу, проте пожежі оперативно ліквідували. Працювали 23 вогнеборці та шість одиниць техніки.

Постраждалих немає.

