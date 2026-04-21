22:03 21.04.2026

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

Через  незначний технічний збій у частини абонентів найбільшого мобільного оператору "Київстар" спостерігались труднощі з вихідними викликами, однак наразі роботу сервісу відновлено, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі роботу сервісу відновлено, компанія працює у штатному режимі. Приносимо вибачення  за тимчасові незручності", – повідомили в "Київстар".

Як повідомлялось, сервіс Downdetector фіксував збільшення скарг на роботу в мобільного оператора.

У соціальних мережах користувачі  повідомляли про проблеми з дзвінками – неможливо було здійснити або прийняти виклик через помилку виклику.

"Київстар" станом на кінець 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку.

