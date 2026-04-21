Інтерфакс-Україна
Події
21:30 21.04.2026

РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

2 хв читати
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026

Стратегія створення культурного продукту є однією із складових російської агресії, і РФ минулого року витратила $1,4 млрд на контентну пропаганду та $700 млн на ідеологічне виховання дітей, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Мені, як мамі тримісячної дитини, дуже прикро усвідомлювати, що російський мультсеріал "Маша і Медвідь" у 2025 році зібрав 800 млн переглядів. Таким чином російська культура непомітно, дуже лагідно, проникає у свідомість наших дітей", – підкреслила Бережна у Києві у вівторок на презентації результатів дослідження споживання контенту українців, проведеного компанією Gradus на замовлення Міністерства культури України, за підтримки БФ "МХП-Громаді".

Також віцепрем'єрка повідомила, що згідно аналізу, що слухають українці в Apple Music, "на жаль, ми теж побачимо там російських виконавців, адже платформи працюють за алгоритмами: TikTok, Instagram, YouTube дає той контент, який споживається".

"Цю хвилю вже не можливо зупинити. Тому ми маємо створити всі умови для створення якісної української альтернативи. Щоб українського контенту, культурного продукту ставало багато в різних сферах. Щоб він допомагав українцям, які його споживають, протистояти інформаційним загрозам. Це є величезною запорукою перемоги в нашій повномасштабній війні", – заявила Бережна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн.

За словами Бережної, до кінця поточного 2026 року на неї буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

Теги: #культура #війна #рф

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

19:57 21.04.2026
Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

19:38 21.04.2026
На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

12:36 21.04.2026
У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

10:00 21.04.2026
Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

09:07 21.04.2026
Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

04:37 21.04.2026
Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА