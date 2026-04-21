Інтерфакс-Україна
Події
21:27 21.04.2026

Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із міністром оборони Михайлом Федоровим та військовим командуванням питання додаткової мотивації для українських військових, зокрема комплектування підрозділів і додаткового фінансування армії.

"Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії", – сказав Зеленський.

За словами президента, відповідні рішення наразі готуються.

 

 

Теги: #мотивація #зеленський #військові

