Зеленський анонсував рішення для посилення мотивації військових і додаткового фінансування армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із міністром оборони Михайлом Федоровим та військовим командуванням питання додаткової мотивації для українських військових, зокрема комплектування підрозділів і додаткового фінансування армії.

"Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії", – сказав Зеленський.

За словами президента, відповідні рішення наразі готуються.