Інтерфакс-Україна
21:18 21.04.2026

Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Понад дві третини українців продовжують споживати російськомовний контент, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна з посиланням на результати дослідження.

"Ми провели дослідження спільно з компанією Gradus. І коли проаналізували українське споживання контенту, дізналися, що на п'ятому році повномасштабної війни 71% українців регулярно споживає російськомовний контент. А майже чверть з них роблять це щодня", – повідомила Бережна у Києві у вівторок на презентації результатів дослідження споживання контенту українців, проведеного компанією Gradus на замовлення Міністерства культури України, за підтримки БФ "МХП-Громаді".

За словами віцепрем'єрки, одним із ключових інсайдів дослідження було те, що люди не роблять це через ідеологічні переконання чи через якісь погляди. Вони роблять це за звичкою, та російський контент є в доступі і його багато.

"Контент – це величезний інструмент впливу. Ми його недооцінюємо, але він дуже часто просуває пропаганду, знецінює українську ідентичність і нормалізує агресію", – зазначила вона під час заходу.

Для виходу з такої ситуації, на думку Бережної, вже сьогодні треба "створити всі умови для створення якісної української альтернативи, щоб українського контенту та культурного продукту ставало багато в різних сферах".

Зараз, за її словами, українські культурні діячі роблять контент через свій талант, переконання та ідеї дуже часто без ресурсів. "Але, уявіть собі, що відбудеться тоді, коли ідеї, пристрасть та творчість наших митців поєднаються з певним ключем підтримки у вигляді фінансової підтримки держави. Тоді нас можуть чекати абсолютно неочікувані результати. Саме тому створена програма "Тисячовесна".

Бережна нагадала, що бюджет програми підтримки культурного продукту, започаткованого Міністерством культури України на виконання завдання президента Володимира Зеленського, складає 4 млрд грн.

Теги: #російська_мова #бережна #мінкультури #контент

21:11 20.04.2026
Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

17:52 17.04.2026
Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

10:02 16.04.2026
Мінкультури внесло 9 будівель на Печерську і Подолі в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток

18:37 15.04.2026
Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

11:40 13.04.2026
Програма "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва книг і створення комп'ютерних ігор – Мінкультури

12:24 10.04.2026
Бережна: "єКнига" для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень планується запустити з 1 липня

18:53 07.04.2026
Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

17:57 07.04.2026
Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

15:06 03.04.2026
На програму "Тисячовесна" в 2026р буде необхідно максимум 3,2 млрд грн – Бережна

14:58 03.04.2026
Бережна: будемо закладати кошти на програму "Тисячовесна" в держбюджет-2027

