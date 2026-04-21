МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 21 квітня Виконавчою радою ЮНЕСКО на своїй 224-й сесії чергового рішення "Дії та програма надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні".

"Цим рішенням держави-члени Виконавчої ради підтвердили солідарність з Україною у протидії наслідкам повномасштабної війни Росії проти нашої держави та закликали Генерального директора ЮНЕСКО продовжувати системний моніторинг ситуації в Україні у її міжнародно визнаних кордонах в межах мандату Організації", – зазначається в коментарі, оприлюдненому пресслужбою міністерства.

Міністерство подякувало державам-членам Виконавчої ради ЮНЕСКО, а також делегації Європейського Союзу, які в ході обговорення підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, наголосили на необхідності подальшої підтримки та допомоги Україні з боку ЮНЕСКО, а також засудили грубі порушення міжнародного права Російською Федерацією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, зокрема об'єкти всесвітньої спадщини, нищить цивільну інфраструктуру України, вбиває цивільних та вчиняє інші воєнні злочини.

"Україна у своєму виступі наголосила на масштабних руйнівних наслідках збройної агресії Російської Федерації проти України для всіх сфер мандату Організації – освіти, науки, культури, медіа та свободи слова. Було зазначено, зокрема, що тисячі закладів освіти та наукових установ зазнали пошкоджень або були знищені, значна частина науковців була вимушена працювати за межами країни. Окремо було підкреслено, що медійна сфера зазнає системних атак, унаслідок яких гинуть журналісти. Особливу увагу було приділено руйнуванню об'єктів культурної спадщини України, що становить грубе порушення міжнародного гуманітарного права та відповідних конвенцій ЮНЕСКО", – додали в міністерстві.

У МЗС наголосили, що ухвалення рішення Виконавчої ради щодо допомоги Україні є важливим свідченням того, що міжнародна спільнота зберігає єдність у підтримці України та продовжує приділяти пріоритетну увагу захисту сфер мандату ЮНЕСКО в умовах війни.

"Україна вдячна міжнародним партнерам за солідарність і закликає до подальших спільних дій задля захисту культури, освіти, науки та свободи слова навіть в умовах війни", – резюмували в міністерстві.