Інтерфакс-Україна
Події
21:03 21.04.2026

Поїздку Венса в Пакистан для проведення другого раунду переговорів з Іраном відкладено

Поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для проведення другого раунду переговорів з Іраном відкладено, повідомила газета The New York Times із посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією.

За його словами, поїздка Венса в Ісламабад, де він мав чинити тиск на іранських переговірників, щоб ті уклали ядерну угоду, була відкладена після того, як Тегеран не відповів на пропозиції США щодо переговорів.

У вівторок віцепрезидент США мав вилетіти до столиці Пакистану, де в середу мали поновитися переговори - того самого дня, коли спливає термін дії угоди про припинення вогню між США та Іраном, зазначає видання.

За словами чиновника, без відповіді з боку Ірану дипломатичний процес фактично призупинено, хоча поїздку не скасовано.

За інформацією видання, "поїздку може бути негайно відновлено, якщо іранські переговірники дадуть відповідь у такий спосіб, який президент (США Дональд) Трамп вважатиме прийнятним".

Крім того, за даними NYT, "американські чиновники також чекають чіткого сигналу, що іранським переговірникам надано всі повноваження для укладення угоди".

За словами співрозмовника газети, "відновлення бомбардувань (Ірану, - "ІФ") не є неминучим, проте Пентагон продовжує прораховувати можливі сценарії".

 

 

 

