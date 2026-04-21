Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

Росіяни завдали шість ударів по с. Новомиколаївка у Запорізькому районі, семеро людей зазнали поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок обстрілу частково зруйновано Будинок культури, гуртожиток та будівлю Новомиколаївської селищної ради. Пошкоджені продуктовий магазин та будинки мешканців. Сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Три жінки та чотири чоловіка дістали травм різного ступеню тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За його словами, всі постраждалі перебувають під наглядом медиків.