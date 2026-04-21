Волонтери зоозахисту передали до Київського зоопарку врятованого котячого лемура
Волонтери зоозахисту із Дніпропетровської області передали до Київського зоологічного парку котячого лемура, який став жертвою неправильного домашнього утримання.
"Переданому до КиївЗоо котячому лемуру Котику приблизно 4 роки. І хоч він на щастя не отримав поранень чи контузій, але через неправильні умови утримання поза групою собі подібних у цього примата повністю відсутня видова соціалізація", – повідомили на сторінці КиївЗоо у Facebook.
За словами приматологів зоопарку, наразі тварина перебуває на 40-денному карантині у ветеринарному шпиталі, де проходить усі необхідні діагностичні процедури та аналізи.
Далі на нього чекає складний і довгий шлях адаптації та соціалізації у групі котячих лемурів на одному з зелених островів озер Нижнього парку.