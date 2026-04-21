20:50 21.04.2026

Чоловік загинув на Херсонщині через підрив на вибухівці – ОВА

У селі Червоне Бериславського району через підрив на вибухівці загинув місцевий житель, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 19:00 внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою смертельні поранення дістав 26-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", – написав у Телеграмі.

Прокудін закликав мешканців регіону неухильно дотримуватися правил мінної безпеки.

 

