Чоловік загинув на Херсонщині через підрив на вибухівці – ОВА

У селі Червоне Бериславського району через підрив на вибухівці загинув місцевий житель, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 19:00 внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою смертельні поранення дістав 26-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", – написав у Телеграмі.

Прокудін закликав мешканців регіону неухильно дотримуватися правил мінної безпеки.