20:47 21.04.2026
Венс, Рубіо й Гегсет прибули на зустріч у Білий дім – ЗМІ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Білого дому на зустріч, у той час як плани його поїздки до Пакистану на переговори з Іраном залишаються неясними, повідомляє у вівторок CNN.
"Очікувалося, що Венс уранці відбуде в Ісламабад, але його плани поставили на паузу, поки американські офіційні особи зустрічаються для обговорення подальших дій", – інформує телеканал.
За інформацією CNN, окрім Венса, до Білого дому також прибули шеф Пентагону Піт Гегсет і держсекретар США Марко Рубіо.