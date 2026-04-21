Зараз жодних приводів для блокування європейського пакета підтримки в 90 млрд євро бути не може

Українська сторона очікує розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив на важливості розблокування допомоги, коментуючи розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Це кошти, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися. Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості", – заявив Зеленський.

Він також відзначив, що давно немає прогресу і по нових санкціях проти Росії.

"Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження. Тиск повинен бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати спокійно та без наслідків", – підкреслив президент.