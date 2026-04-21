Ворш не має наміру ставати маріонеткою Трампа, обіцяє діяти незалежно на посаді голови ФРС

Кевін Ворш, висунутий президентом США Дональдом Трампом на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС), має намір діяти незалежно на цій посаді, заявив він під час слухань у банківському комітеті Сенату Конгресу у вівторок.

"Для мене честь, що президент висунув мою кандидатуру на цю позицію, і я діятиму незалежно в разі затвердження мене на посаді голови ФРС", - сказав він.

Ворш відповідав на запитання сенатора від Луїзіани Джона Кеннеді, який запитав, чи не буде він "маріонеткою" президента.

"Абсолютно ні", - заявив кандидат.

"Президент ніколи не просив мене брати на себе зобов'язання щодо будь-яких рішень з питань ставки. І я б за жодних обставин не погодився на це, якби він попросив", - зазначив Ворш.

У своєму зверненні до банківського комітету Сенату Ворш також зробив акцент на важливості незалежності політики ФРС.

"Я вважаю, що незалежність грошово-кредитної політики заробляється, і більш якісні рішення ухвалюють завдяки уникненню відволікаючих чинників, - заявив він. - Я маю намір забезпечити збереження суворо незалежної політики ФРС".

Побоювання з приводу здатності американського ЦБ у майбутньому проводити політику без впливу з боку Трампа посилилися у зв'язку з тиском президента на нинішнє керівництво Федрезерву, яке він багаторазово закликав до різкого зниження базової ставки.

В інтерв'ю CNBC у вівторок Трамп заявив, що буде розчарований, якщо Ворш не опустить ставку одразу ж, як вступить на посаду голови ФРС після його схвалення Сенатом.

Ворш ухилився від відповіді на запитання про те, чи згоден він із закликом Трампа знизити ставку до 1% уже цього року.

"На відміну від багатьох моїх колег - як нинішніх, так і колишніх - я не прихильник політики попередніх сигналів ринку", - сказав він.

Чергове засідання ФРС відбудеться 28-29 квітня, і експерти чекають збереження ставки на поточному рівні (3,5-3,75%).