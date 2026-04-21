Зеленський обговорить зі прем'єр-міністеркою питання економічної стратегії України

Президент України Володимир Зеленський наступними тижнями обговорить із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим питання податкової стратегії, детінізації економіки, та реальної підтримки українців та українського бізнесу.

"Домовилися з прем'єр-міністром України Свириденко та міністром економіки Соболевим, що найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу", – заявив президент під час вечірнього телевізійного звернення.