Інтерфакс-Україна
20:14 21.04.2026

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Спецпосланник президента США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер, які мають узяти участь у переговорах з Іраном, залишаються в США, повідомляє журналіст Axios Барак Равід у вівторок.

"Стів Віткофф і Джаред Кушнер так само все ще в США. Борт міністерства внутрішньої безпеки, яким вони мали вилетіти з Маямі до Європи й звідти – до Пакистану, кілька хвилин тому вилетів до Вашингтона, округ Колумбія", – написав Равід у соцмережі X.

Равід додав, що, "можливо, у них призначена зустріч із президентом США Дональдом Трампом".

Також раніше він повідомив, що американський віцепрезидент Джей Ді Венс теж поки що не покинув США.

Раніше агентство "Таснім" повідомляло, що іранська сторона наразі не визначилася, чи брати їй участь у переговорах зі США в Ісламабаді.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 21.04.2026
Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

13:46 21.04.2026
США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

04:41 21.04.2026
Макрон очікує прогресу щодо кредиту ЄС в 90 млрд євро для України після зміни уряду в Угорщині – ЗМІ

Макрон очікує прогресу щодо кредиту ЄС в 90 млрд євро для України після зміни уряду в Угорщині – ЗМІ

17:27 20.04.2026
Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

13:54 20.04.2026
В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

00:38 20.04.2026
З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Кабмін призначив нових заступника голови МЗС та голову Національної соціальної сервісної служби України – Мельничук

