Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Спецпосланник президента США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер, які мають узяти участь у переговорах з Іраном, залишаються в США, повідомляє журналіст Axios Барак Равід у вівторок.

"Стів Віткофф і Джаред Кушнер так само все ще в США. Борт міністерства внутрішньої безпеки, яким вони мали вилетіти з Маямі до Європи й звідти – до Пакистану, кілька хвилин тому вилетів до Вашингтона, округ Колумбія", – написав Равід у соцмережі X.

Равід додав, що, "можливо, у них призначена зустріч із президентом США Дональдом Трампом".

Також раніше він повідомив, що американський віцепрезидент Джей Ді Венс теж поки що не покинув США.

Раніше агентство "Таснім" повідомляло, що іранська сторона наразі не визначилася, чи брати їй участь у переговорах зі США в Ісламабаді.