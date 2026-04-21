Інтерфакс-Україна
Події
19:57 21.04.2026

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

2 хв читати

Школярів, що вчинили або намагались вчинити насильницькі дії в навчальних закладах області, завербували російськи спецслужби через онлайн-ігри, повідомив начальник Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослав Білецький.

"Ворог не гребує будь-якими методами… використовуючи для своїх злочинних намірів і дій навіть дітей. На жаль, про такі випадки відомо і на Закарпатті. Два з них мали широкий резонанс. Одному з них запобігли у навчальному закладі села Буштино, коли школяр намагався пронести на уроки ніж і планував завдати шкоди однокласникам, інший стався кілька днів тому у Чопі і завершився стріляниною. Обійшлося без жертв, але неповнолітньому юнакові загрожує довічне ув'язнення", – написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, вдалося встановити, що в обох ситуаціях ворожі спецслужби діяли через онлайн-ігри. Вони добре вивчають свою жертву, знаходять важелі впливу, залякують, штовхаючи на злочин.

В ОВА закликали провести у навчальних закладах краю батьківські збори, залучити до них правоохоронців, щоб детально поспілкуватися про методи ворога вести кібервійну за участі неповнолітніх українців, а також про те, як вчасно розпізнати, що на дітей чинять психологічний тиск.

"У кількох закладах освіти Закарпаття вже працюють офіцери безпеки, встановлені рамкові чи ручні металошукачі. Ці кроки дозволяють тримати під контролем безпекову ситуацію у школі, сприяють тісній комунікації школярів із правоохоронними органами, отже, і більшій довірі до них. Таким досвідом треба ділитися, масштабувати його на всі райони та громади", – резюмував Білецький.

Як повідомлялось, у одному з навчальних закладів на Закарпатті 16 квітня вранці сталася стрілянина за участі 15-річного учня, правоохоронці кваліфікують подію як терористичний акт.

Інцидент відбувся в м. Чоп на Закарпатті. Слідчі затримали неповнолітнього у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За попередніми даними поліції, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

Правоохоронці встановили, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього.

Подію кваліфіковано як терористичний акт.

 

Теги: #закарпаття #стрілянина #рф

